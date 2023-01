L’UVS porte le nom de Cheikh Hamidou Kane

Désormais, il faut dire Université numérique Cheikh Hamidou Kane. La décision a été prise mercredi en conseil des ministres par le chef de l'Etat, Macky Sall. « Le Président de la République a décidé de dénommer l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), « Université numérique Cheikh Hamidou Kane », souligne le communiqué.



Macky Sall qui a voulu ainsi rendre hommage à des hommes et femmes de lettres ne s’est pas arrêté là. Il a usé de son pouvoir discrétionnaire en faveur de deux intellectuels distingués.



« Le Chef de l’Etat, Protecteur des Arts et des Lettres, a informé le Conseil de sa décision de décerner, à titre exceptionnel, hors compétition et pour l’ensemble de leurs œuvres, le Grand Prix du Chef de l’Etat pour les Lettres, aux écrivains Cheikh Hamidou Kane et Aminata Sow Fall », ajoute la note hebdomadaire.



Cette décision s’explique, selon Macky Sall, par l’importance de célébrer les figures emblématiques de la nation pour ainsi les donner en exemple à la nouvelle génération.