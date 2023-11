La promo 86 du lycée Kennedy pose un acte fort au lycée de Samba Dia

Leur acte est digne de figurer dans les annales de l'histoire. Des anciennes élèves du lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar se sont mobilisées pour octroyer un important lot de tables-bancs au lycée de Keur Samba Dia, situé dans la commune de Fimela.





Créé en 2020, le lycée de Samba Dia connaît de réelles difficultés dans son fonctionnement. Le lycée a un déficit de tables-bancs, de salles de classe. Le bloc administratif n’est pas aux normes. La salle d'informatique est vide. Pis encore, le lycée manque de professeurs.





Le lycée est très prisé. Il attire les élèves des villages environnants qui veulent tous rejoindre cet établissement. Cela est dû par le taux de réussite enregistré d'année en année. Aujourd'hui, il compte plus de 1000 apprenants. Ce qui est à l’origine de l’effectif pléthorique dans les classes pédagogiques. Selon la Pro­viseure du lycée Keur Samba Dia, Mme Diongue Alima Cissé, une âme charitable ne refuse jamais à un élève de rejoindre le lycée.





"L’effectif augmente d’année en année. Pour la première année, nous avons eu des résultats acceptables au Bac et au Bfem. Avec ces résultats, nous avons eu une bonne réputation et tous les élèves veulent venir ici. L’effectif a augmenté et les salles de classe aussi. Nous avions saisi les autorités de la ville pour régler cette situation. Nous avons reçu l'autorisation de construire des salles de classe aux abords du lycée. Si vous voyez bien vous verrez des classes qui sont à l'extérieur du lycée. Mais ça reste toujours insuffisant", a considéré la Proviseure.





Pour combler le gap, quatre salles de classe seront construites à l'extérieur du lycée. Dans les classes de Seconde et 1ère, des chaises sont aménagées. Alors que dans certaines salles de classe, les élèves s’asseyent à 3 et même à 4.





Le déclic par les réseaux sociaux





Les parents d'élèves très impliqués dans l'apprentissage de leurs enfants ont essayé de tout faire pour soutenir le lycée. C'est ainsi qu'un jour, un parent d'élève est venu demander l'autorisation à la Proviseure de poster une demande d'aide sur Facebook. Ce que Mme Diongue a accepté. Grâce aux réseaux sociaux, de bonnes volontés se sont manifestées. Des anciennes élèves du Lycée Kennedy sont tombé sur l'annonce et ont vu que la Proviseure du lycée de Keur Samba Dia était leur camarade Alima Cissé. Elles n'ont pas hésité à courir à son chevet.





"Mes camarades de promotion du Lycée John Fitzgerald Kennedy ont vu le post et m’ont informé de leur intention d'offrir au lycée 100 tables-bancs. Elles en ont déjà confectionné 37 qu'elles ont apportés. Les tables sont prêtes à être utilisées. Nous n’avons pas besoin de faire le montage", indique Mme Alima Cissé Diongue, avec une voix empreinte d'émotion.





Mme Khady Samba, représentante des anciennes élèves de la Première C du Lycée John Kennedy de l’année 86, et d'autres camarades de classe ont fait le trajet de Dakar à Samba Dia pour apporter les tables bancs. Sous un soleil de plomb et une forte chaleur, certains parents étaient mobilisés pour accueillir leurs bienfaitrices. Ils ont d'ailleurs déchargé les tables-bancs dans le camion.





"C’est une façon pour nous d’accompagner notre sœur et camarade qui est Mme la Proviseure du lycée de Samba Dia. Quand nous avons eu écho des difficultés du lycée en ce qui concerne les tables-bancs et les conditions de travail des élèves et des professeurs, nous ne pouvions pas ne pas répondre à cela. Nous nous sommes mobilisées pour apporter notre modeste contribution à la résolution du déficit de tables-bancs qu’il y a au niveau de cet établissement. Nous avions souhaité résorber tout le gap des 100 tables-bancs, mais ce n’est qu'un début", a relevé Madame Samba qui a ajouté: "Nous allons continuer à faire la collecte parce qu’il y a d’autres camarades qui se manifestent pour apporter leur contribution. Nous espérons résorber le gap d’ici peu. Mais, il nous fallait faire cette action parce qu’il y avait l’urgence de démarrer les cours. Il fallait amener ce lot qui peut constituer une classe".





Les anciennes élèves du lycée John Fitzgerald Kennedy invitent les populations à avoir l’engagement citoyen. Pour Mme Samba, l’Etat ne peut pas tout faire et que ce sont les concernés qui doivent d’abord mettre la main à la pâte avant toute autre aide.