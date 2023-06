Lancement du Cours mondial sur l’éradication du paludisme: Pr Moussa Baldé salue le leadership des universités africaines en matière de gestion des maladies tropicales

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présidé ce dimanche 18 Juin 2023 la cérémonie officielle de lancement du Cours Mondial sur l’Éradication du Paludisme et le Leadership au nom du Gouvernement du Sénégal et de ses collègues des autres pays Africains.





Le Pr Moussa Baldé, s'est félicité sur le choix porté sur l’Afrique, sur le Sénégal, sur l’université sénégalaise notamment l’Université Cheikh Anta Diop à travers le Centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire (CIGASS) de la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie comme premier pays Africain devant abriter ce cours depuis sa création en 2012 à l’Université Harvard de Boston. Selon lui, ce choix se justifie parfaitement.





Le leadership africain en général et sénégalais en particulier en matière de bonne gouvernance, de la qualité des enseignements et de la recherche au niveau des universités et institutions de recherche dans la gestion des maladies tropicales, la lutte contre les pandémies qui ont pour nom paludisme, Sida, tuberculose, COVID-19, entre autres sont reconnus, explique le ministre.