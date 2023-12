« Si notre université est si réputée, les travaux du parrain en sont pour beaucoup » (Ahmadou Aly Mbaye)

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a organisé, ce jeudi 21 décembre, une cérémonie de lancement des activités marquant le centenaire de son parrain. Occasion pour le recteur, Ahmadou Aly Mbaye de revenir sur la dimension du savant sénégalais.





« Si notre université est si réputée, c’est difficile de connaître un coin du monde où l’université Cheikh Anta Diop ne soit pas reconnue. Si notre université jouit d’autant de réputation et de prestige, les travaux du parrain en sont pour beaucoup », reconnaît le Recteur.





Ahmadou Aly Mbaye souligne que Cheikh Anta Diop a beaucoup contribué à la théorie sur l’origine de l’être humain et sur la contribution des civilisations noires. A titre d’exemple, Il y a quelques années, des historiens et archéologues britanniques ont sorti des documents pour montrer que le premier anglais était noir. Ils l'ont appelé the Cheddar man. Une découverte qui conforte ainsi les thèses de l’égyptologue.





« De son vivant, il a été beaucoup contesté, mais actuellement, il ne se passe pas un jour sans qu’on voie des théories venant d’ailleurs et qui tendent à confirmer ses théories. Partout à travers le monde, il y a des recherches qui confirment ce qu’il avait découvert de son vivant », se réjouit Ahmadou Aly Mbaye.





En célébrant le centenaire de Cheikh Anta, l’Ucad cherche à l’offrir en modèle à la société, à la jeunesse, mais aussi aux chercheurs. « Il était très polyvalent, il était au confluent de beaucoup de disciplines : l’histoire, l’archéologie, la chimie, la physique, l’économie, la linguistique. Nos écoles doctorales se sont inspirées de cette interdisciplinarité », ajoute le Recteur.