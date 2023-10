Le ministre de l'Éducation nationale présente les condoléances du président Sall

Suite à l'accident tragique survenu le mardi 17 octobre 2023 et ayant coûté la vie à trois jeunes filles issues d’une même famille, le ministre de l’Éducation nationale, Dr Cheikh Omar Anne, a, au nom du chef de l’État Macky Sall et au nom du gouvernement, présenté ses sincères condoléances aux parents des victimes, aux enseignants, aux élèves et à toute la communauté éducative. Il a souhaité un prompt rétablissement aux deux autres élèves blessées et avoir, avec beaucoup de peine, appris le décès des trois lycéennes.





Les trois filles mortellement fauchées par le conducteur d'un tracteur sont : Aïssata Kâ, âgée de 15 ans, Aïssata Kâ dite "Aby" et Amy Colé, toutes élèves en classe de 5e au lycée de Tassette, dans le département de Thiès.





Une délégation du département de l'Education nationale, accompagnée des autorités administratives et académiques de Thiès, était attendue à Tassette Peulh ce mercredi pour apporter soutien et réconfort aux familles des victimes.