[Images] Les étudiants de Ndoffane à Dakar expulsés de leur logement

Les étudiants de Ndoffane à Dakar expulsés de leur logement

Les membres du Rassemblement des Élèves et Etudiants de Ndoffane (REEN) ont eu la surprise de leur vie ce mardi quand un huissier s’est présenté au niveau de leur logement au quartier Gueule Tapée. Ce dernier avait pour mission de les expulser suite à la résiliation du contrat de logement par la municipalité de Ndoffane, a appris Dakaractu de la part de leur chargé de communication.« Les étudiants sont déboussolés parce qu'ils n’ont aucune attache à Dakar et ils ont vu tous leurs bagages jetés dehors. C’est aux environs de 10h30 minutes que le responsable de l'appartement en l'occurrence l'agent, a frappé à la porte pour nous montrer la décision, et nous intimer l’ordre de sortir sur le champ », a témoigné l’un d'entre eux.Le REEN lance ainsi un appel à toutes les bonnes volontés du pays en vue de recaser ces camarades expulsés en attendant la réaction des autorités locales de Ndoffane (département de Kaolack)...