Lycée de Kanel: 6 candidats au Bac éclaboussés dans une affaire de tricherie

Six candidats au Baccalauréat ont été pris hier en flagrant délit de tricherie lors des épreuves du deuxième tour. Selon des sources de Seneweb, cinq d’entre eux, ont été arrêtés puis placés en garde à vue dans les locaux de la Brigade territoriale de gendarmerie de Kanel. Détails !



Le Jury 1474 du Lycée de Kanel est secoué par des cas de fraudes lors des épreuves du second tour du Baccalauréat. Six candidats ont été retrouvés en plein examen avec des épreuves corrigées. Il s'agit des corrections des sujets de Français, d'espagnol et d'anglais, selon des sources de Seneweb.



Le président du jury a procédé à la saisie des six téléphones portables des mis en cause avant de s'en ouvrir au commandant de la brigade territoriale de Kanel.



Les gendarmes ont aussitôt mis la main sur les cinq fraudeurs retrouvés dans ledit lycée. Le sixième mis en cause est introuvable.



Le déverrouillage suivi de l'exploitation des six appareils cellulaires a permis de découvrir les corrections des sujets proposés aux candidats du deuxième tour du Baccalauréat.



4 filles et un garçon arrêtés par la gendarmerie



Mis devant le fait accompli, les quatre filles et le garçon arrêtés, ont affirmé avoir pris les épreuves corrigées dans un groupe WhatsApp, selon des sources de Seneweb.



Toutefois, Aïssatou Younoush Ba, Absatou Hann, Yéya Déme, Ouley Diabaté et Aliou Sény Camara n'ont pas voulu livrer l'identité de l'auteur principal.



Placés en garde à vue pour fraude à l'examen du Baccalauréat général, ces cinq candidats seront déférés probablement ce vendredi au tribunal de grande instance de Matam.