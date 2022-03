Lycée John Fitzgerald Kennedy : Les élèves se dotent d’un périmètre maraicher

Le lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar a reçu, ce matin, la visite de l’ambassadeur d’Israël à Dakar, Ben Bourgi. Ce dernier a procédé à l’inauguration d’un périmètre maraicher, en partenariat avec Biodersity for Peace, intiateur du projet. Ce périmètre maraicher est un support de cours aux enseignants et de renforcement de capacités des élèves en entreprenariat, en agriculture et en gestion de l’environnement.





Dans son discours, l’ambassadeur Ben Bourgi s’est réjoui de ce magnifique projet instauré dans un établissement d’excellence comme le Lycée John Fitzgerald Kennedy qui forme l’élite de la jeunesse sénégalaise depuis 1964.





Il a ainsi profité de l’occasion pour remercier le proviseur du Lycée et la directrice de l’association Biodiversité for Peace Sénégal.





De l’avis de Son Excellence Ben Bourgi, c’est une véritable source d’inspiration permettant de constater le travail qu’accomplissent les jeunes filles du lycée sur le périmètre maraicher qui a été mis à leur disposition.





«Nous ne pouvons qu’admirer leur enthousiasme, leur courage et leur esprit d’initiative», dit-il. Pour l’ambassadeur, ce projet est en parfaite adéquation avec les valeurs portées par la coopération entre le Sénégal et Israël. D’où son adhésion à ce projet initié depuis plusieurs mois par Biodiversité for Peace.





«Car, bien au-delà de la mise à disposition d’un mini-forage et d’un système d’irrigation de goutte-à-goutte israélien, il s’agit d’offrir aux jeunes filles du lycée la possibilité de développer des compétences dans les domaines de l’agriculture et de l’irrigation, mais aussi de mettre en pratique leurs talents d’entrepreneur. Et ce, non pas à la recherche d’intérêts individuels, mais à la poursuite de l’intérêt de tous», a-t-il ajouté.





Sous un autre angle, ce projet est une plateforme qui contribuera à préparer ces jeunes filles au monde qui les attend. Car, au Sénégal comme en Israël, les jeunes filles représentent l’avenir de la nation.





C’est dans ce contexte que l’inauguration s’inscrit dans l’élan de la Journée internationale de la femme célébrée partout dans le monde.





D’après la directrice de Biodiversité for Peace-Sénégal, Fatimatou Ndiaye, c’est un projet qui a été mis en place depuis le 23 décembre 2020 dans ledit lycée. Accompagnées par le proviseur du lycée, les jeunes filles sont chargées de suivre tous les itinéraires afin de rentabiliser ce projet. Ce qui d’ailleurs explique la mise en place d’un comité de pilotage, d’un comité d’achat et d’un comité de vente avec «une gestion transparente».





Au-delà de cette rentabilité, ce projet est une approche globale ou toutes les activités interdisciplinaires sont incluses, notamment les mathématiques, la SVT, entre autres.





S’agissant des retombées économiques, 25 % des bénéfices sont consacrés à la ligne sociale pour les besoins en serviettes hygiéniques, en fournitures de classes et en médicaments ; 40 % réservés aux élèves les plus vulnérables et les 35 % pour la pérennisation du projet.





Ainsi, il salue l’engagement de l’administration du lycée pour tout ce qui est gestion et perspective de ce projet.





Le proviseur a, pour sa part, remercié l’initiatrice de ce projet pour cette opportunité et Son Excellence Ben Bourgi pour le mini-forage et le système de goutte-à-goutte offerts au lycée.





«Ce sont des impressions de choix, de plaisir, parce que c’est un outil important pour notre établissement».