Lycée Plan Jaxaay de Keur Massar : Les parents d'élèves comptent envahir les rues, le jour de la rentrée des classes

À quelques jours de l'ouverture des classes, les parents d'élèves et le corps professoral du lycée Plan Jaxaay sonnent l'alerte sur la situation désastreuse de leur établissement causée par les inondations. Les parents d'élèves ne comptent pas laisser leurs enfants étudier dans ces conditions.

D'ailleurs, ils prévoient, avec les élèves et les professeurs, du lycée, barrer les deux voies de Keur Massar le 5 octobre, jour de la rentrée des classes, pour obliger les autorités qui font toujours la sourde oreille à réagir face à leurs doléances.





"Le lycée de Plan Jaxaay est dans un état indescriptible. L'école est remplie d'eau et ce n’est pas la première qu'on alerte, car les eaux de pluie n'ont jamais étaient vidées. Ça fait deux ans maintenant que les eaux pluviales stagnent dans l'école. Et la situation s'est détériorée avec l'hivernage de cette année. Là, c'est encore pire, parce que non seulement l'eau a débordé, mais aussi, elle a pris la couleur verte. L'odeur est insupportable. C'est dangereux, car il y a des reptiles dans l'eau. Nous n'allons jamais prendre le risque de laisser nos enfants poser les pieds dans cette école le jour de l'ouverture", laisse entendre un parent d'élève sur RFM.





Pour se faire entendre par les autorités, les parents d'élèves du lycée n'excluent pas de bloquer les rues de Keur Massar pour réclamer la réhabilitation de l'établissement. "Nous parents d'élèves, les professeurs et les élèves du lycée Plan Jaxaay, nous allons descendre dans les rues de Keur Massar le 5 octobre, le jour de la rentrée, pour exposer notre doléance et pousser les autorités à réagir. L'état du lycée est déplorable. C'est un manque de respect notoire de l'État du Sénégal envers les populations de Keur Massar. Je ne peux pas comprendre qu'un État investisse plus de 18 milliards pour réhabiliter une corniche-Ouest, alors que 100 millions seulement suffiraient pour régler le problème de ce lycée qui est une priorité", a fustigé Thiat de Yen a marre, venu apporter son soutien aux populations de Meur Massar.