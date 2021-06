Manifestations universitaires : Macky Sall déverse sa colère sur les étudiants

Le chef de l’Etat Macky Sall a réagi suite à une série de manifestations notées, ce mercredi, dans quelques universités publiques notamment à Thiès. Profitant de la cérémonie de pose de la première pierre de l’Institut supérieur d’enseignement supérieur (Isep) de Matam, le président de la République a étalé son mécontentement.« Nous payons pour plus de 8 milliards de F Cfa de bourses pour les étudiants. Le Sénégal déploie des moyens qu’aucun autre pays africain en termes de proportions ne dépense pour ses étudiants et ses élèves. Il ne faut pas simplement qu’il y ait une volonté de perturbations que ces efforts soient annihilés », a-t-il scandé.Et d’ajouter : « Notre volonté c’est d'ouvrir davantage d’universités pour approcher les enseignements et les apprentissages auprès des étudiants et des familles ».Pour Macky Sall, « cela demande énormément de ressources. Il faut recruter autant d’enseignants, construire autant d’universités, d’établissements supérieurs, donner autant de bourses, de logements et de restaurants. Rares sont les pays qui font autant de sacrifices ».A ce titre, il a demandé à ce que ces sacrifices ne soient pas annihilés « par des gens qui pensent que l’université soit un espace de perturbation ».