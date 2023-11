Mathématiques et sciences : 270 jeunes filles honorées à Oussouye

250 élèves filles du primaire, moyen et secondaire et Miss Maths et sciences des trois départements de Ziguinchor ont été primées pour leurs brillants et excellents résultats obtenus lors de l'année scolaire 2022-2023. Un hommage rendu à ces braves élèves dans le cadre de la politique de la promotion et du maintien des filles à l'école, mais aussi pour susciter la percée des filles dans les matières scientifiques.





L'Inspecteur d'Académie de Ziguinchor, Cheikh Faye, a rappelé à l'occasion l'importance que porte le Ministère de l'éducation nationale à l'équité, à l'accès des filles à une éducation de qualité et à la réduction des gaps entre les filles et garçons.





Cheikh Faye a félicité la marraine de cette initiative, Dieynaba Goudiaby, membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales pour son engagement en faveur de l'éducation des filles, qui à travers cette action " incite les filles à la persévérance pour rester constante dans la performance, mais aussi lance un appel du pied au autre fille.









Cette cérémonie a eu le cachet exceptionnel de se tenir en présence de trois représentants diplomatiques de pays amis du Sénégal, à savoir les ambassadeurs de Portugal, du Rwanda et la Consule de l'Italie.