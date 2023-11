Ministère de l’enseignement supérieur : Un budget de 303 milliards de FCFA en 2024

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation fait face aux parlementaires pour l’examen du budget. Pour l’année 2024, ledit budget est arrêté à 346 711 832 357 FCFA en Autorisations d'engagement et à 303 431 815 229 FCFA en Crédits de paiement.





Le ministre des Finances et du Budget a souligné l'importance de ce ministère et les grands défis à relever. Selon Mamadou Moustapha Ba, « le budget du ministère de l’enseignement supérieur, à certains égards, se révèle insuffisant et ce, nonobstant les moyens substantiels à lui affecter depuis quelques années ».