Mort de l’étudiant Tounkara : Le Sudes/Esr décrète un arrêt de travail de 48 heures

La section enseignement supérieur et recherche du Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (Sudes/Esr) a décrété un arrêt de travail de 48 heures, mardi 13 et mercredi 14 février, suite à la mort de l’étudiant Alpha Yéro Tounkara. Le drame s'est produit vendredi 9 février, lors des affrontements entre forces de l’ordre et pensionnaires de l’UGB. Ces derniers protestaient contre le report de la présidentielle du 25 février 2024.





Le syndicat « exprime sa stupeur, sa consternation et son indignation » suite à ce nouveau décès. Pour le Sudes/Esr, l’université sénégalaise perd encore une fois un de ses étudiants qui vient s’ajouter à « la liste déjà trop longue des étudiants décédés » dans les mêmes circonstances. « Le SUDES /ESR condamne vigoureusement ces actes ignobles et exige de l'État que toute la lumière soit faite rapidement sur cette affaire extrêmement grave ; que les coupables soient traduits devant les tribunaux et que justice soit rendue ».





Reste à savoir si les enseignants du supérieur seront entendus. En effet, la lumière n’est toujours pas faite sur la mort de l’étudiant Fallou Sène, décédé en 2018 lors de manifestations suivies d’affrontement entre étudiants et force de l’ordre. 6 ans après, on ne connaît toujours pas le coupable.