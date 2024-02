Mort de Prosper Clédor Senghor : le Conseil académique de l’UGB frappe fort

À compter de ce jeudi, une semaine de deuil sera observée à l’Université Gaston Berger (UGB). En plus, durant cette période, les activités pédagogiques seront gelées.



Ces deux actions ont été adoptées ce mercredi par le Conseil académique de l’UGB. C’était à l’issue d’une séance extraordinaire tenue après la mort de Prosper Clédor Senghor, le deuxième étudiant de l’université saint-louisienne victime des récentes manifestations contre le report de la présidentielle.



Blessé lors de ces affrontements entre étudiants et Forces de défense et de sécurité, Prosper Clédor Senghor a succombé ce mercredi à l’hôpital Principal. Avant lui, l’UGB avait perdu dans les mêmes manifestations Alpha Yéro Tounkara.