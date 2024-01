Office du Bac : Les raisons du départ de Sossé Ndiaye

Le Pr Sossé Ndiaye n’est plus le directeur de l’Office du Bac. Si l’homme a quitté sa fonction, c’est surtout parce qu’il a voulu partir, dit-on. « Effectivement, je voulais arrêter », confirme l’intéressé, joint par téléphone par Seneweb. Sur les raisons de son départ, le successeur de Babou Diaham estime avoir fait son temps. « J’ai assez duré et j’estime avoir fait l’essentiel de ce pour quoi j’ai été choisi. Il faut laisser la place et mon successeur va porter la barre plus haute », dit-il.





À propos de son bilan, le sortant reconnait qu’il n’y a jamais satisfaction à 100 %, mais il retient deux points essentiels : la délivrance de documents comme les diplômes les attestations, etc., et l’organisation.





Sur la délivrance de diplômes, souligne-t-il, il était important de mettre un garrot. Lui et son équipe ont ainsi fait de sorte que le stock ne se régénère pas. Ce qui fait que tous les diplômés de 2019, et même certains de 2018 à maintenant peuvent disposer de leur sésame. Pour le stock des autres années, « le système de production est plus rapide ».





Sur l’organisation, il dit avoir travaillé à formaliser l’ensemble des procédures à l’office.





S’agissant de la disponibilité de l’information, Pr Sossé Ndiaye refuse l’affirmation selon laquelle l’Office du Bac ne communique pas. « Nous communiquons, mais nous ne sommes pas dans la cacophonie. Quand tout le monde parle, on se tait. Mais lorsque des gens ont besoin d’éclairage, on le leur apporte », rétorque-t-il.