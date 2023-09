Ouverture des classes : Les enseignants décisionnaires menacent de démarrer la rentrée scolaire par la grève

Les enseignants communément appelés « enseignants decisionnaires »,menacent de boycotter le système éducatif dès le premier jour de la rentrée des classes au mois d'octobre. Ils comptent transformer le concept "Oubi tay diangue tay" en "Oubi tay grève tay". Pour cause, ils réclament l'application et la rétroactivité du décret numéro 74-347 et un changement de leur statut en tant qu'enseignants décisionnaires.





« Nous, les enseignants décisionnaires, nous ne sommes pas considérés par l'Etat du Sénégal. Nous n'avions pas 35 ans au moment où nous nous lancions dans l'enseignement. C'est pour cela qu'on nous considérait comme des enseignants décisionnaires. Et, le gouvernement, nous a fait traîner pendant longtemps, ce qui a retardé nos dossiers. Aujourd'hui,ils continuent de nous imposer ce statut se servant comme alibi qu'on a dépassé 35 ans. C'est inadmissible", a fulminé Fatou Nianko Thiaw sur les ondes de la RFM.





Désormais, ils refusent qu'ils soient considérés comme des enseignants décisionnaires. Ils réclament la révision de leur statut sans quoi, ils bloqueront le système éducatif, dès le premier jour de la rentrée des classes.





" Il n'y aura pas cours. Nous avons déposé, d'ailleurs, un préavis de grève au nom du G7 », a averti Fatou Nianko Thiam.





L'autre sujet abordé, ce sont les inondations de certaines écoles. Fatou Nianko Thiam a relevé le fait que des ménages ont déménagé dans des écoles.