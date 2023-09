Pacification de l'espace universitaire : La diplomatie religieuse, une solution prônée par le Khalife Thierno Ahmed Tidiane Ba

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) et l’ONG Fawzi Wa Nadjati, dirigée par le guide religieux, Thierno Amadou Tidiane Ba, khalife de Bambilor, ont procédé, vendredi, à la signature d’une convention de partenariat. Les deux entités entendent faire valoir leur complémentarité pour plus de réussite dans leurs missions respectives.





En effet, l’Ucad compte travailler avec l’ONG pour d’abord s’appuyer sur la diplomatie religieuse, un des points forts de Thierno Amadou Tidiane Ba, afin de pacifier l’espace universitaire par le dialogue. Ensuite, renforcer les liens entre l’université et la société, conformément à la volonté du recteur. « La médiation religieuse a de l'importance pour nous. Toutes les sociétés ont besoin de médiation religieuse, en particulier les nôtres. Notre souhait est d'ouvrir davantage l'Ucad à la communauté », a déclaré le Pr Ahmadou Aly Mbaye.





C’est d’ailleurs dans ce cadre que le recteur Mbaye a initié une série de conférences périodiques dénommées « Le Dialogue des Savoirs (LDS) ». Il s’agit ici, d’un espace de dialogue et de partage de savoirs et de pratiques avec les communautés, surtout celles non académiques.





Un autre axe qui intéresse l’Ucad et sur lequel travaille l’ONG, est la migration, une question complexe qui, selon le Pr Ahmadou Aly Mbaye, demande de la recherche, de l'action, de la médiation, de la sensibilisation et des échanges.





Le guide religieux, pour sa part, a salué le pragmatisme avec lequel tout a été ficelé. « En une semaine, le rendez-vous a été fixé. Cela prouve que vous avez donné à la diplomatie religieuse toute sa place à l'université", s’est réjoui Thierno Ahmadou Tidiane Ba. Avant de signaler que son organisation va bénéficier du soutien de l’Ucad pour mener ses activités scientifiques et sociales.





A rappeler que l’ONG FWN s’investit dans la prise en charge des problèmes spécifiques de migration et développement, de formation, d’accès aux services sociaux de base et d’accès aux ressources financières.