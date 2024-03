Paiement des bourses : Les étudiants de l’université Cheikh Hamidou Kane décrètent une grève illimitée et lancent un ultimatum à la Direction des bourses

C'est la grogne à l’université numérique Cheikh Hamidou Kane. Après cinq mois de retard de paiement des bourses académiques, les étudiants de l’ENO de Dakar montent au créneau.







En effet, ne pouvant plus digérer cette situation qui perdure depuis octobre dernier, ils ont décidé d'observer une grève illimitée. Selon Samba Baldé, pour de meilleures conditions d'études des étudiants, toutes les activités académiques seront boycottées jusqu’à la satisfaction totale de leurs revendications.





« Nous sommes animés par un sentiment de frustration. Nous avons des responsabilités et devons payer nos logements. C’est vraiment déplorable la situation dans laquelle nous sommes confrontés depuis des mois. C’est anormal qu’on soit resté cinq mois sans percevoir nos bourses », se désole-t-il.





C'est ainsi que les apprenants de l’université numérique Cheikh Hamidou Kane ont mis en place un plan d'action et donnent un ultimatum au directeur des Bourses Khalifa Gaye. Entre autres revendications, Samba Baldé exige le respect du calendrier éducatif.





« On a un calendrier éducatif qui ne répond pas aux normes de vie, d'études et de soutien. Imaginez, comment vous pouvez avoir le Bac avec vos frères orientés dans d’autres établissements et qu’ils aient deux ans d’avance sur vous ! Ils sont en Master 2, pendant que nous n’avons même pas encore eu nos Licences. Donc, ce que nous demandons, au-delà du paiement des bourses et ce, sans délai, c’est le respect du calendrier éducatif », a-t-il lancé devant ses camarades qui ont d'ailleurs boudé les examens.