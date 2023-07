[Portrait] Pr Claude Lishou : À la découverte du Monsieur Enseignement en ligne de l’UCAD

Enseignant chercheur à l’ESP, Pr Claude Lishou est le Directeur de l'Institut Supérieur de Formation à Distance de l’UCAD. Il travaille dans l’enseignement en ligne depuis près de 30 ans.





Il est désormais le Monsieur enseignement en ligne de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur Titulaire des Universités de classe exceptionnelle (MPC Informatique industrielle), Claude Lishou a été nommé Directeur de l'Institut Supérieur de Formation à Distance (ISFAD, créé en 2023) afin de promouvoir l’enseignement en ligne à l’UCAD. Avec près de 30 ans d’expérience, l’enseignant chercheur à l'École Supérieure Polytechnique s’est bien fait distingué dans son domaine.





Il a créé et dirigé pendant 2 décennies le Laboratoire de Traitement de l’Information (L.T.I), unité de recherche et de développement de renommée internationale consacrée aux usages du numérique en éducation et en formation, environnement, énergie, transport, e-santé, e-gouvernance. Il a initié et accompagne encore la stratégie numérique de plusieurs universités au Nord comme au Sud, notamment en matière de formations ouvertes et à distance et d’assistance à la création d’Universités virtuelles.





Titulaire de la Chaire UNESCO (856) « TIC & Développement de l’Enseignement supérieur en Afrique de l’Ouest », il a encadré et fait soutenir depuis trois décennies des dizaines d'Ingénieurs, Mastères et Thèse de Doctorat. Président du comité de pilotage du programme doctoral Horizons francophones "Sciences Fondamentales : Informatique, Mathématiques" de l’Agence Universitaire de la Francophonie, Gestionnaire technique du Carrefour Francophone pour la Formation Professionnelle et Technique de l’Organisation Internationale de la Francophonie, il a largement contribué au rayonnement techno-pédagogique de ces institutions.





Au début des années 2000, le Professeur Lishou a rédigé pour les Nations Unies la stratégie de formation à distance pour les Pays les Moins Avancés (PMA). Sur le plan scientifique, il est auteur et coauteur de plusieurs publications, d’ouvrages, gestionnaire de revues scientifiques à diffusion internationale dont le Journal des Sciences pour l’Ingénieur (JSPI). Ce journal a été un vecteur de promotion à tous les grades de plusieurs enseignants/chercheurs en Afrique.





Ce produit de l’UCAD est membre de plusieurs sociétés savantes, membre de comités éditoriaux de revues scientifiques, membre des réseaux de Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement et la recherche, organisateur de plusieurs colloques internationaux.





Vice-Président du Comité de Pilotage du 1er Plan Stratégique de Développement du CAMES, il a été Président du CTS Sciences et Techniques de l’Ingénieur au CAMES pendant 2 mandats. Le Professeur LISHOU est membre du Conseil de l’Ordre International des Palmes Académiques du CAMES (OIPA) qui valorise les enseignants/chercheurs ayant apporté une contribution scientifique significative au CAMES et dans leur pays. Depuis 2012, il dirige le Programme Silhouette, qui représente sa plus grosse contribution au service de toute la communauté universitaire de l’espace CAMES.





Les réalisations sont éloquentes parmi lesquelles on peut citer : La plateforme de dématérialisation de tous les programmes statutaires du CAMES avec un niveau de transparence inégalée de la Candidature des candidats à la génération automatique des Palmarès. En matière d’Assurance Qualité, il a participé à l’écriture des référentiels d’Assurance Qualité du CAMES notamment en ce qui concerne les Systèmes d’information, les Formations à distance tant diplômantes que certifiantes.





Le Pr Lishou a développé plusieurs outils innovants pour restaurer sa mémoire au CAMES et faciliter la prise de décision sous forme de base de données diverses en ligne. Ses chantiers personnels sont nombreux, dont on peut citer, une plateforme d’encadrement en ligne de Masters et de Thèses de doctorat, une plateforme de diffusion de formations doctorales, une plateforme de détection de plagiat compatible aux exigences du CAMES.