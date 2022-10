Prépa aux Grandes écoles : deux nouvelles filières annoncées

La pose de la première pierre des locaux des Classes préparatoires aux Grandes écoles sera effectuée ce jeudi à Thiès. La cérémonie sera présidée par le Président Macky Sall.



Les Classes préparatoires ont déjà ouvert leurs portes. C’est une première au Sénégal dans le public. Les Cours Sacré Cœur et Sainte-Marie de Hann dispose depuis plusieurs années de leurs «Prépa».



La première promotion compte 50 étudiants. Deux filières de 25 pensionnaires chacune ont été retenues : Maths-Physiques et Sciences de l’ingénierie (MPSI) et Physiques-Chimie et Sciences de l’ingénierie (PCSI). D’après le coordonnateur du projet, Magaye Diop, «dans cinq ans, les filières seront renforcées avec l’Informatique et la Biologie».



En attendant de disposer de ses propres locaux, le projet est hébergé au niveau de l’École polytechnique de Thiès (EPT).