Primaire, Moyen et Secondaire : 5% des écoles privées ne sont pas autorisées

La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’école publique (COSYDEP) a mené une étude sur la privatisation de l'éducation au Sénégal.



L’étude sur la privatisation de l’éducation au Sénégal a couvert le cycle fondamental (Primaire et Moyen) et a ciblé les cinq régions, dont les parts du privé sont les plus élevées.



Selon Rewmi Quotidien, il s’agit de Dakar et sa banlieue (51,01%), Ziguinchor (10,7%), Diourbel (23,83%), Thiès (13,90%) et Kaolack (7,3%).



Elle a été faite auprès des familles et de la communauté éducative, y compris des décideurs politiques, à partir d’un guide d’entretien et de deux questionnaires.



L’étude a révélé que les établissements privés de l’échantillon sont majoritairement à but lucratif (84%) et font des bénéfices (60%).



La plupart de ces établissements (50%) ont été créés entre 2010 et 2020 et 19% bénéficient de subventions. Ainsi l’on note que 5% ne sont pas autorisées.



Au niveau pré-primaire, le privé y est dominant. 109 976 enfants préscolarisés sur un effectif de 252 330, soit 43,06%.



Dans l’enseignement élémentaire, 365 557 sur 2 171 967 soit 16,8%.



Concernant l’enseignement moyen général, 135 557, sur effectif total de 746 497, soit 18,20%.



Dans le cycle élémentaire, sur 10 343 écoles élémentaires : 83,4% sont publiques, 16,2% privées et 0,4% de statut communautaire/associatif.