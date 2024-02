Promotion de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation : Le CAMES décerne un certificat de reconnaissance à Macky Sall

Au moment où des manifestants expriment leur colère dans certains quartiers de Dakar et à l’intérieur du pays contre le report de l’élection présidentielle du 25 février 2024, le président de la République a reçu, dans l’après-midi de ce vendredi, une délégation du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES). Ce dernier est venu remettre au Chef de l'État sénégalais un certificat de reconnaissance, selon le Palais qui donne l’information.





A travers ce certificat, l'institution africaine lui exprime ainsi sa satisfaction et ses remerciements pour les efforts d'accompagnement du Président Macky Sall et son engagement en faveur de la promotion de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Une première, selon le Secrétaire général du CAMES, le Pr. Souleymane Konaté.