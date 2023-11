Réhabilitation de l’école 2A et 2B de Grand Yoff : La Fondation Sonatel met 250 millions de francs CFA sur la table

Un cadre de vie plus attractif pour les 900 élèves et le corps enseignant du Groupe scolaire Grand Yoff 2 A et 2 B. La Fondation Sonatel a dépensé 250 millions de francs CFA pour réhabiliter 21 salles de classe. Mieux, elle a supporté la construction d’un bâtiments R+1 de 6 salles de classe et de bureaux pour la partie B de l’école. « Elle a construit un bâtiment R+1 de 6 salles de classe et un bureau pour la Directrice dans la partie B de l’école. Et, la Fondation a aussi repris le mur de clôture pour mieux sécuriser l’école, en plus de la mise aux normes des sanitaires pour élèves et enseignants », renseigne la Directrice générale de la Fondation Sonatel, Aminata Ndiaye Niang, lors de la cérémonie d’inauguration. La vétusté des locaux présentait des risques d’insécurité pour les élèves, les enseignants et le personnel administratif.





En plus de la réhabilitation, 4.000 manuels scolaires ont été offerts à l’établissement scolaire. A noter que le groupe Sonatel n’est pas à son premier coup d’essai. Depuis deux décennies, à travers sa Fondation, le Groupe Sonatel s’est engagé à soutenir les populations dans les domaines de la Santé, de l'Éducation et de la Culture. La Fondation œuvre quotidiennement à soutenir les pouvoirs publics sénégalais afin de contribuer au développement du pays, à travers le bien-être des populations.





Le soutien de la Fondation Sonatel ne date pas d’hier. Elle a mis aux normes plus de 75 écoles à travers le Sénégal, tous les niveaux confondus.





Ayant étudié dans cette école créée en 1980, le Maire de la commune de Grand-Yoff, Madiop Diop, s’est réjoui de ce projet réalisé par le groupe Sonatel. Ce, malgré tous les efforts posés par la commune en matière de politique éducative. Pour lui, la rénovation de cet établissement public était plus qu’une priorité pour les populations.