Rencontre avec Cusems et Saemss : La part de vérité de Cheikh Oumar Anne

A la suite de la rencontre entre le ministre de l’Education nationale Cheikh Oumar Anne et les secrétaires généraux du Cusems (Ndongo Sarr) et du Saemss (El Hadji Malick Youm), les deux parties disent la même chose, mais avec des perspectives différentes, notamment sur deux points : la sanction contre les enseignants de Diouloulou et les ponctions sur les salaires. En effet, chacun, à travers un communiqué, présente la chose, selon ses propres termes.





Sur la sanction des enseignants de Diouloulou, les syndicalistes disent avoir « relevé les manquements notés dans les rapports produits par les autorités académiques de Ziguinchor… ». Ce qui les a amenés à demander au ministre « l’annulation pure et simple des sanctions afin de restaurer le calme et la stabilité dans la localité ».





De son côté, le ministre de l’Education dit avoir précisé à ses interlocuteurs « que les faits sont constants malgré la persistance des concernés à soutenir que leurs actes ont été mal interprétés. Des éléments factuels attestent de leur niveau d’implication ». Cheikh Oumar Anne pense que la procédure n’a rien d’excessif au vu des charges. « Cependant dans un souci d’apaisement, le ministre a décidé de faire preuve d’indulgence à leur égard dans le respect strict des procédures en l’espèce ». Ainsi, promet-il, le nécessaire sera fait de façon individuelle, avec les concernés.





Au finish, les enseignants vont échapper à la sanction comme le veulent les syndicalistes, mais d’un côté on parle d’indulgence alors que de l’autre on ne semble pas convaincu de l’existence d’une faute commise.





A propos des retenues sur salaires, après avoir dénoncé des « prélèvements arbitraires et excessifs », Ndongo Sarr et El Hadji Malick Youm disent avoir « demandé l’arrêt systématique de ces ponctions qui contribuent à exacerber la crise ».





Là aussi, Cheikh Oumar Anne soutient que « le traitement a été fait de façon administrativement correcte. Ainsi, seuls les enseignants figurant sur les listes envoyées par le niveau déconcentré sont concernés ». De ce fait, il demande aux enseignants qui s’estiment lésés de se signaler pour que des corrections soient apportées, après vérification. Le ministre reconnaît avoir décidé de la suspension de retenues pour faits de grève, mais dans « une dynamique d’apaisement ».





Sur les arrestations des élèves et enseignants, les syndicalistes se limitent à mentionner juste « la prise de mesures importantes pour la décrispation de la crise ».





Le ministère, lui, donne plus de détails. Selon le communiqué, Cheikh Oumar Anne a fait savoir que les élèves arrêtés sont libérés progressivement sur son intervention car étant des mineurs pour la plupart. Pour les adultes par contre, il n’a pris aucun engagement. « Compte tenu de la nature de l’inculpation, il ne peut aucunement intervenir », dit-il. Il ne reste donc qu’à espérer une décrispation nationale qui profitera à tous.





En dehors de ces points, les deux parties parlent le même langage sur le reste. Il s’agit de la convocation du comité de suivi le jeudi 22 juin 2023, de l’accélération du processus de signature du décret des enseignants décisionnaires, un point qui sera abordé par le comité de suivi.





Il s’y ajoute la formation diplomante pour laquelle le Ministre de l’Education nationale a décidé du versement de la contrepartie financière nécessaire à l’organisation des sessions. Les deux parties se sont accordées sur un démarrage le 17 juillet, même si le communiqué du ministère ne le mentionne pas, comme l’ont fait les enseignants.





Le démarrage de la formation des 1075 maîtres d’éducation physique et sportive est prévu en juillet prochain. Sur l’impact des perturbations, le ministre annonce « un plan de contingence » pour les circonscriptions où le quantum horaire est fortement affecté.