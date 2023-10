Rentrée des classes : Ce qu'un parent dépense pour un élève

Entre les frais d’inscription, l’achat de fournitures, de vêtements et de chaussures, l'ardoise est salée pour les parents d'élèves avec la rentrée des classes. Un seul enfant peut coûter plus de 25 000 F CFA, estime Bès Bi Le Jour.



«Cette rentrée est très salée pour nous. Avec mes quatre enfants, j’ai dépensé plus de 100 000 CFA pour les inscriptions et les tenues, sans compter les frais de transport. C’est très difficile car les temps sont durs avec la conjoncture»,

se lamente Ndèye Ba, interrogée par le journal.



La mère de famille d'ajouter : "Nous venons aussi de sortir des fêtes de tabaski et des événements religieux comme le Magal de Touba et le Gamou. Nous sommes des ‘’gorgoorlu’’ qui joignons difficilement les deux bouts."



Elle souligne que "l’État devrait mettre en place une politique de gratuité" pour "soulager les parents" d’autant plus que "la majorité est issue des couches vulnérables".