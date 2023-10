Rentrée des classes : du sable dans la machine à Guédiawaye

C’est la rentrée des classes. Les enseignants ouvrent le bal ce lundi en attendant leurs élèves, qui reprennent les cours jeudi prochain. À Guédiawaye les inscriptions et réinscriptions ne se déroulent pas comme prévu. Les maîtres et directeurs d’écoles imputent les lenteurs constatées dans le déroulement des opérations à la grève des agents des collectivités territoriales. RFM, qui donne l’information, promet de revenir sur la situation avec plus de détails.