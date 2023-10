Rentrée des classes : Le maire Serigne Mboup en visite dans certains établissements scolaires de la commune de Kaolack

Accompagné d’une forte délégation, le maire de Kaolack, Serigne Mboup, a fait le tour de certains établissements scolaires de la commune pour s’enquérir de leurs situations. Une occasion pour vérifier si toutes les conditions sont réunies pour une bonne rentrée 2023/2024.





Il a démarré sa tournée aux établissements scolaires de Ndorong, l’école Mouhamadou Mansour Ba, l’école primaire Thioffack 2, l’école primaire Alassane Dieng et Ngangane 3.





Serigne Mboup a annoncé des mesures pour permettre à ces écoles de démarrer les cours le plus vite possible. ''Nous avons effectué une visite dans beaucoup d'établissements scolaires au niveau de la commune pour faire le constat et recueillir les préoccupations du personnel enseignant. Mais partout où nous sommes passés, les doléances sont pratiquement les mêmes. On nous signale le problème de réfection des classes, le manque de matériels informatiques, pédagogiques, l'accès à l'électricité, etc. Et nous avons pris note, ferons de notre mieux pour satisfaire au maximum les demandes qui nous ont été soumises. Concernant le problème des écoles inondées, des mesures sont prises pour l'évaluation des eaux. Nos équipes, en collaboration avec l'UCG, sont mobilisées sur le terrain pour désherber évacuer les eaux stagnantes. Des opérations de désinfections et de sous poudrage sont également en cours au niveau de certains établissements scolaires''.





Notre objectif d’ici la fin de notre mandat est la résolution des problèmes des écoles de la commune. Et nous y travaillons pour que les élèves puissent étudier dans d’excellentes conditions, a promis l’édile de la ville qui a égalementannoncé d’importants moyens pour évacuer les eaux de pluie dans les écoles inondées et lutter contre l’insalubrité.





« Nos services techniques, avec l’appui de l’UCG, travaillent là-dessus. Ils sont d’ailleurs sur le terrain. C’est sûr que tout ne pourra pas se faire aujourd’hui, mais espérons que nous allons dans les plus brefs délais régler ce problème pour matérialiser le concept "Oubi Tey jang Tey" dans la commune ».