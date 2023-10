Rentrée universitaire : Les étudiants de l'université de Bambey ne comptent pas rejoindre les amphis

Après deux mois de vacances, à seulement quelques jours de l'ouverture des universités, les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey, ne comptent pas retourner dans les amphithéâtres. Pour cause, ils exigent l'achèvement des travaux en cours depuis plusieurs années pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions.