Résultat bac : 15% en Mauritanie, 90% en France

Les pays africains francophones ont-ils un problème avec le baccalauréat? Là où les pays du Nord titillent les 100%, dans le continent, on peine à franchir la barre des 50%, si ce n’est dans le Maghreb. Comme toujours, les résultats de l’année 2023 ont confirmé cette réalité. Entre la France et la Mauritanie par exemple, il y a un écart de 75 points de pourcentage. En effet, à l’issue des épreuves, les élèves de l’Hexagone sont déclarés admis à hauteur de 90,9%, alors qu’en Mauritanie seuls 15% des candidats ont eu leur premier diplôme universitaire. Et pourtant, l’écart s’est réduit cette année. En 2022, la France était à 91,1% et la Mauritanie à 12,6%. En 2021, c’était 93,9% pour la France et 8% en Mauritanie.





La Guinée a frôlé le même score l’année dernière avec seulement 9% de réussite avant de bondir cette année à 27%. Les résultats de l’année dernière s'expliquent, dit-on, par une batterie de mesures notamment contre la fraude. Cette année, le ministre de l’éducation « exprime toute sa reconnaissance à l’endroit du Chef de l’État le Colonel Mamadi Doumbouya et du gouvernement, pour les efforts d’accompagnement dans la mise en œuvre des différentes réformes ».





Au Sénégal, le taux était de 35% environ pendant presque une décennie. Le taux atteignait rarement 40%. Mais subitement, depuis les années covid jusqu’ici, le taux tourne autour de 50% sans aucune explication. La complexité des sujets est-elle revue à la baisse ? Les programmes revus ? Rien n’est sûr. La réforme du baccalauréat qui devait être engagée tarde encore. Elle ne saurait donc être à l’origine.





En Côte d’Ivoire, les résultats seront connus lundi. Mais on retient déjà qu’en 2022, le taux de réussite était de 30,78% contre 29,24% en 2021. Le Bénin affiche de meilleurs résultats avec 63,08% cette année, soit une progression de 4 points comparé au 59% de l’an dernier.