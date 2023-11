Saccage de l’UCAD : Moussa Baldé fait l’inventaire exhaustif des dégâts

La reprise effective des cours en présentiel et l’ouverture du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont été plaidées par la plupart des députés qui se sont succédé à la parole pendant le vote du budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.





Moussa Baldé est largement revenu sur l'ampleur des dégâts matériels. Et c'est pour expliquer que « l’université, la seule au monde qui a formé cinq présidents de la République, a été balafrée. Le lendemain des émeutes, note le ministre, les gens pensaient que l’université allait fermer ses portes. Mais il a fallu sauver l’année par des enseignements à distance ».





Faisant l’inventaire des dégâts, le ministre cite : « 46 véhicules administratifs et particuliers ont été soit incendiés soit saccagés de façon à ne plus être utilisés." Au niveau du campus pédagogique, il a relevé qu'à la faculté des Lettres et sciences humaines, hui portes en aluminium ont été cassées, une dizaine de portes endommagées, 20 mille archives détruites, une dizaine de caméras de vidéosurveillance endommagées ainsi que plusieurs bureaux et du matériel saccagés.





Au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI), plus de 250 chaises ont été détruites, plus de 250 tables réduites en cendres, la salle de conférence saccagée. Le ministre souligne que "la faculté des Sciences juridiques et politiques n'a pas échappé aux actes de vandalisme, avec le chapiteau de 2 000 places qui a été incendié, les tableaux d'affichage brisés. Au Département de gestion, des écrans de projection sont totalement calcinés.





A la faculté des Sciences économiques, des fenêtres ont été détruites et le parking au niveau du rectorat, les vitres et les ordinateurs, et des imprimantes également et une armoire en fer, a-t-il informé.