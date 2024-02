Sedhiou : Une grève des élèves interrompt les compositions régionales

Tôt ce matin, les élèves du lycée Balla Moussa Daffé (second lycée de la commune) ont délogé leurs camarades des autres établissements en composition régionale. Ce lundi, les élèves de la 6e à la 4e composaient en français (rédaction, dictée et texte suivi de questions). Mais seule la première épreuve de rédaction a été administrée et tous les élèves n'avaient pas encore rendu leur copie au moment où leurs camarades du lycée les délogeaient témoigne un des principaux des collèges impactés.







Les trois collèges d'enseignement moyen (CEM) de la commune ont suspendu pour l'instant les compositions, suite au mouvement d'humeur des lycéens qui soutiennent leurs aînés des universités endeuillés par la disparition d'un des leurs tué au cours des manifestations contre le report de l'élection présidentielle au Sénégal.