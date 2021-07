Sinthiou Malème : Remem promeut la science et prime les meilleurs élèves dans les filières scientifiques

Le collège de Sinthiou Malème a vécu des moments rares pour ne guère être soulevés : célébrer les sciences au collège d’enseignement Moyen de la contrée.





L’évènement suscité par le Rassemblement pour l’Emergence de Malème et Environs (REMEM) vaut son pesant d’or dans un contexte de révolution scientifique et technique. Les meilleurs potaches qui se sont distingués dans les disciplines scientifiques ont été primés, et c’est un savant, natif du village, Moustapha Thiam, qui enseigne la physique à l’université Assane Seck de Ziguinchor qui a été choisi comme parrain par ses pairs.





Moustapha Thiam, physicien de son état, membre de REMEM, a été choisi pour être le parrain de cette édition, lui qui enseigne la physique à l’université Assane Seck de Ziguinchor. Dans son speech, le physicien émérite dira constater pour le regretter, « le fort déséquilibre existant entre le nombre beaucoup plus élevé d’élèves dans les séries scientifiques par rapport à celles littéraires » mais, il les incitera à embrasser les filières scientifiques et techniques car, « celles-ci constituent le socle de tout développement » et il suffira de « s’armer de courage, de sérénité, d’abnégation, de l’amour du travail bien fait et de renoncer aux petits loisirs quand il le faut », leur a-t-il lancé.