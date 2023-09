Statut des enseignants des Instituts Supérieurs d’Enseignement Professionnel : Une cinquantaine de formateurs dans le brouillard

Quelque 50 formateurs des Instituts supérieurs d’enseignement professionnels (ISEP) du Sénégal sont dans le brouillard. Ce n’est pas à cause des intempéries durant la saison des pluies. Ces enseignants permanents des ( ISEP) n’ont pas encore un statut clair. Le sujet a été remis sur la table par Limamou Libasse Sylla, enseignant-formateur à l’ISEP de Diamniadio.





« Une cinquante enseignants permanents qui assurent les apprentissages au sein des cinq instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP) que compte le Sénégal, aux côtés des professionnels vacataires, n’ont pas de statut réel », a regretté Pr Limamou Libasse Sylla, enseignant-formateur à l’ISEP de Diamniadio, secrétaire général de la section ISEP au sein du SUDES / Enseignement Supérieur et Recherche.





Cette situation a des répercussions sur le plan de carrière, sur les avancements, le renforcement des capacités, entre autres si l’on se fie au Professeur Limamou Libasse Sylla.





Son collègue, Mouhamadou Nissir Sarr, enseignant-chercheur à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) / Département histoire a signifié que : « le SUDES porte le combat légitime du statut des formateurs des ISEP ». Il se veut clair, tant que la loi d’orientation n’est pas votée, ce statut reste très théorique.





Des membres du Bureau national du Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES) / Enseignement Supérieur et Recherche (ESR) et des délégués des enseignants-formateurs du Réseau national des instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP), sont en conclave à Thiès. C’est pour la mise à niveau des responsables syndicaux.





Trois communications ont été présentées. Il s’agit de : « La présentation du SUDES et du SUDES /ESR : Historique-Orientations-Organisation et Démarches revendicatives », introduite par le Pr Kalidou Diallo, ancien Ministre et Historien du syndicalisme, avec comme modérateur, Dr Amadou Diaoune, ancien SG SUDES.





Le deuxième thème est axé sur : « Le point sur l’état de fonctionnement des ISEP et la situation des enseignants-formateurs ». Cette communication a été présentée par Pr Limamou Libasse Sylla, coordonnateur du RISEP SUDES-ESR, avec comme modérateur, Pr Mouhamadou Nissir Sarr, chargé de communication du SUDES –ESR.





La troisième communication porte sur : « La négociation collective : Fondements juridiques et Méthodologie », animée par M. Aly Thior, inspecteur du travail, avec comme modérateur, le PCA Cheikhou Issa Sylla, enseignant-chercheur en Droit public et ancien SG du SUDES / ESR.