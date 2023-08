Suspension des cours à l'UGB: Les véritables raisons

Dans un communiqué,le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis informe de la suspension des cours au sein dudit établissement. Nos confrères de la Rfm ont révélé les véritables raisons qui ont conduit à des vacances forcées aux pensionnaires de Sanar. D'après nos confrères, ce qui motive réellement cet arrêt des activités pédagogiques, serait une attaque survenue hier nuit dans le campus social. En effet, des personnes encagoulées et non encore identifiées ont attaqué et blessé un étudiant en sciences économiques,rapportent nos confrères.Un événement qui a poussé les autorités académiques à prendre cette mesure afin de faire face à l'insécurité qui sévit dans ce temple du savoir et de préserver la sécurité des étudiants.