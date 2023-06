TAMBACOUNDA : Des résultats jugés satisfaisants au Bac technique





Les résultats provisoires du Baccalauréat technique 2023 sont jugés satisfaisants, à Tambacounda. Sur les 66 candidats qui ont composé, 30 ont été déclarés admis d'office au premier tour et 32 sont admissibles et vont subir les épreuves du second tour. Deux mentions "Bien" et sept "Assez bien" ont été enregistrées.