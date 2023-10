Technologie de l'hydrogène vert : Wascal connaît sa première promotion





Les 59 récipiendaires ayant reçu leurs parchemins le vendredi 6 octobre, à l’UCAD sont issus d’un programme peu ordinaire. Ils sont la première promotion du programme de master international en énergie et technologie de l'hydrogène vert (IMP-EGH) financé par l’Allemagne. Il a pour objectif « de préparer et de former une nouvelle génération de professionnels interdisciplinaires capables de proposer des solutions adaptées à la crise énergétique actuelle ».





Grâce à une approche interdisciplinaire, il aide à révéler les forces et les faiblesses des infrastructures énergétiques actuelles dans la sous-région, à mettre en lumière les politiques et pratiques énergétiques dans un contexte de changement climatique afin d’appuyer la recherche de solutions durables.





Une série de soutenance multi-sites a été organisée du 18 au 20 septembre 2023 dans les locaux de WASCAL. Cette formation a permis aux étudiants de se déplacer dans de nombreux pays, notamment le Ghana et le Niger pour les deux premiers semestres, au Sénégal pour le troisième semestre, en Allemagne pour le quatrième semestre, et enfin un retour au Sénégal pour soutenir leur mémoire, comme l'a souligné Dr. Assane Beye, Directeur du programme WASCAL au Sénégal.





Le programme de master international en énergie et technologie de l'hydrogène vert (IMP-EGH) couvre les 15 pays de la CEDEAO. Quatre universités proposent des spécialités différentes : la spécialité photovoltaïque pour le Niger (15 étudiants), les géoressources pour la Côte d'Ivoire (15 étudiants), la bioénergie pour le Togo (15 étudiants), et enfin, la spécialité économique (14 étudiants) pour le Sénégal.





"Les nouvelles études sur l'hydrogène vert sont un projet qui nous tient beaucoup à cœur, et mes collègues accomplissent un énorme travail et d'énormes efforts en collaboration avec leurs partenaires d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes fiers de contribuer à l'autonomisation de la jeunesse d'Afrique de l'Ouest sur ce sujet," a ajouté Uta Kühn, conseillère politique et technique à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Sénégal.