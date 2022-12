Tensions autour des bourses des étudiants : Ces nouvelles mesures annoncées par Moussa Baldé

Moussa Balde sur les bourses des Etudiants

Les tensions pour le paiement des bourses doivent être définitivement réglées. Il faut faire de telle sorte qu’on puisse, à chaque fin du mois, payer les bourses. Pour les mois d’octobre et de novembre, beaucoup d’actes pour le paiement des bourses sont signés par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. La précision est du ministre de tutelle Moussa Baldé, invité du "Jury du dimanche" sur iRadio.