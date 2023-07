Triche au Bac : un deuxième groupe tombe, trahi par un fait insolite

L’affaire était presque dans la poche : lors de l’épreuve d’anglais du second tour du bac, un candidat tricheur photographie les exercices et l’envoie par WhatsApp à son complice. Ce dernier est chargé de traiter le problème et d’envoyer la solution.



Manque de bol, le premier cliché n’est pas clair. Il le fait savoir au candidat. C’est au moment où ce dernier était en train de prendre une deuxième photo qu’il est repéré par un autre élève, qui le dénonce.



D’après L’Observateur, qui a révélé cette affaire, le téléphone du mis en cause a été saisi. Les fraudeurs réunis sur WhatsApp dans le «groupe second tour» sont identifiés. Ils sont sept.



Avant eux, d’autres tricheurs étaient tombés lors des épreuves du premier tour. Quatre d’entre eux sont en détention.