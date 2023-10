UCAD : La reprise des cours encore repoussée

La réouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), vient encore d'être reportée. Selon les autorités universitaires, les étudiants vont devoir encore patienter pendant au moins deux mois, pour la fin des travaux de réparation.





Cependant, cet alibi est jugé "inadmissible et irrecevable" par les étudiants qui souhaitent rejoindre les amphis.





"Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar vivent dans des conditions inacceptables. Ça fait presque cinq mois que l'université avait été fermée, sous prétexte qu'elle a vécu des moments tragiques et que ça nécessite des réparations. Chose que nous avons accordée aux autorités. Et on avait convenu, ensemble, que le 2 octobre, les cours allaient reprendre. Mais récemment, nous avons été convoqués à l'issue d'une assemblée générale avec les autorités et le directeur du COUD. Ils nous ont signifié qu'il leur faut deux mois encore pour les procédures de réparation. Ce qui signifie qu'il n'y aura pas de cours en présentiel d'ici février à mars. C'est inadmissible de fermer une université pendant sept mois. C'est, à la limite, sacrifier la vie des étudiants", laisse entendre Abdou Lahat Ndiaye, le président de l'amical de la FASEG sur RFM.





D'ailleurs, ces étudiants n'excluent pas de paralyser le système éducatif et universitaire pour réclamer l'ouverture de leur temple du savoir. "Nous la communauté estudiantine n'allons pas l'accepter. Nous appelons tous nos camarades étudiants partout où ils se trouvent à paralyser complètement le système éducatif, parce qu'il y va de leur propre avenir. Sept à huit mois sans faire cours, c'est mettre à terre l'éducation et l'enseignement supérieur et ça, c'est inacceptable. Nous invitons les amicales locales de paralyser le système éducatif du préscolaire au supérieur, pour ouvrir l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous voulons reprendre nos cours comme toutes les autres universités", lance-t-il.