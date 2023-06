Ucad : « C’est un symbole qui a été visé » (Moussa Baldé)

Le ministre de l’enseignement supérieur, Pr Moussa Baldé a été à l’Ucad, ce mardi matin pour constater les dégâts causés par les manifestants. La tutelle dit avoir vu avec désolation le visage de l’université. « Ce que nous voyons ici, c’est une entreprise de gens qui avaient comme objectif de mettre l’université sénégalaise à genoux. (…)Donc, c’est un symbole qui a été visé ».





Selon le ministre, l’Ucad est un symbole pour le Sénégal et pour l’Afrique. L’une des universités les plus vieilles d’Afrique, les plus performantes pour avoir formé au moins quatre présidents de la République. « C’est un emblème, au même titre que le TER, le BRT, là où le Sénégal a des avantages comparatifs », dénonce-t-il.





Malgré tout, Moussa Baldé assure que l’université sera résiliente, elle va continuer à fonctionner. Ainsi, le ministre dit avoir instruit tous les recteurs pour voir avec les autorités académiques et les enseignants comment faire reprendre les cours, le plus rapidement possible. Parmi les pistes, les cours à distance. « Nous sommes en 2023 et vous savez que nous avons une université qui fait des enseignements en ligne. Je pense que nous avons des choses à explorer dedans. Nous allons voir comment faire de telle sorte que les universités sénégalaises reprennent les cours ».





S’agissant des auteurs des actes de vandalisme, le ministre annonce leur exclusion à demi-mot. « Évidemment, quand un étudiant saccage la direction du Coud, l'administration, les bus qui transportent le personnel, les bureaux des professeurs, les amphithéâtres, cela veut dire que celui-là a décidé que ses études sont terminées ».