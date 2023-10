UCAD : « Dans ces assises, il ne sera pas question de la réouverture de l’Université » (Recteur)

« Dans ces assises, contrairement à ce qui a été annoncé, il ne sera pas question de la réouverture de l’Université, pour la bonne et simple raison que la réouverture ou non de l’université est un sujet qui est ressorti au conseil académique ». Ces propos sont ceux du recteur de l’Ucad, ce jeudi à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Assises de l’Université Cheikh Anta Diop. Pr Ahmadou Aly Mbaye précise toutefois qu’à propos de la reprise ou non des activités en présentiel, « le conseil académique va se réunir très prochainement pour prendre une décision ».





Reprise des activités en présentiel donc et non réouverture de l’Ucad, une expression réfutée par le Recteur. « L’université n’a jamais été fermée. Nous sommes passés d’un dispositif d’enseignement en présentiel à un dispositif d’enseignement en distanciel. Et ces deux dispositifs sont d’égale dignité dans toutes les universités du monde ».





Ainsi, les Assises ont pour objectif d’aborder des questions beaucoup plus structurelles. Et la rencontre vise à avoir de larges consensus des acteurs sur un certain nombre de sujets cruciaux, consensus qui vont ensuite être présentés au conseil académique pour validation ou non.





Trois points ont ainsi été retenus : Il s’agit de l’hybridation, à savoir des formations à la fois en présentiel et en distanciel indifféremment. Le deuxième point concerne l’introduction des modules transversaux tels que les techniques de communication, l’anglais ou encore l’informatique.