[Reportage] Ucad : Les étudiants reprennent le chemin des amphis et posent des exigences

Le nouveau bâtiment de la faculté des lettres et sciences humaines retrouve ses occupants. Le silence constaté depuis huit mois laisse place aux chuchotements des étudiants au niveau du hall de ce bâtiment. À la devanture, les étudiants prennent un bain de soleil. ils discutent. Ce sont les retrouvailles après une séparation imposée.





Ce lundi 26 février, la reprise des cours en présentiel est effective à la faculté des lettres et sciences humaines (Flsh) de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (Ucad). Habillé en chemise bleue foncé, Alla Kane est apostrophé de part et d’autre par des étudiants qui souhaitent faire leur enrôlement pour obtenir un logement. Lunettes anti reflet bien vissées, sourire béat, le président de l’amicale des étudiants de la Flsh a repris du service. Et il est heureux de constater la reprise des cours à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar. « Avec cette mesure de levée de suspension des cours en présentiel, on peut maintenant faire cours dans des amphithéâtres. Et nous nous en réjouissons.», dit-il. D’ailleurs ajoute-t-il « ce lundi, des étudiants ont fait leur examen dans des amphithéâtres du nouveau bâtiment de la faculté ». Même constat à la faculté des sciences juridiques et politiques (Fsjp).





À l’entrée de cette faculté située près du rectorat de l’Ucad, des d’étudiants sont assis sur gazon çà et là. Nombreux d’entre eux profitent de la fraîcheur de la verdure et tiennent un fascicule ou un cahier à la main. L’heure est à la révision. Le bois sacré a retrouvé ses habitués. Omar Sidibé, est étudiant en licence 2 à ladite faculté. Le jeune homme, pour suivre la reprise des cours en présentiel revient de Podor, un département de la région de Saint Louis, situé à un peu plus de 500 km de Dakar. « Je suis heureux parce que depuis juin, nous sommes restés au village sans rien faire. On a perdu du temps » a-t-il expliqué, cahier entre les mains. « On ne parvenait même pas à suivre normalement les cours en ligne » a-t-il souligné avant de lancer un appel à ses camarades étudiants : « L’université est un bien commun, ce n’est pas dans notre intérêt si on la détruit».





« Des étudiants n’ont pas pu faire leurs examens parce qu’ils n’habitent pas Dakar »





Même si le conseil académique de l’Ucad a décidé de la reprise des cours en présentiel, le campus social reste encore inaccessible aux étudiants. Jeune dame, étudiante en Master 2 au département de Géographie de la Flsh, Khady Diallo est trouvée entre ses amis au niveau du hall du nouveau bâtiment de la faculté. Pour se protéger des rayons du soleil, Khady ajuste bien ses lunettes de soleil avant de s’exprimer sur la question. En pantalon jean et T- shirt, la déléguée de l’amicale de la Flsh dénonce cette fermeture du campus social. « La reprise de ces cours en présence est-elle vraiment pertinente quand on sait que la majeure partie des étudiants n’habitent pas à Dakar » s’est-elle demandée. D’ailleurs, « des étudiants n’ont pas pu faire leurs examens parce qu’ils n’habitent pas Dakar. Ils ne sont donc pas concernés par cette reprise puisque le campus social est encore fermé et qu’ils n’ont pas de proches à Dakar » dénonce Mme Diallo.





Ousseynou Ndong est l’un de ces étudiants qui n’ont pas de proches à Dakar. Étudiant de la Fsjp, communément appelée faculté de droit, Ousseynou à la chance de profiter de l’hébergement de l’Amicale des élèves et étudiants ressortissants de Tivaouane. « La situation est très compliquée. La vie est chère à Dakar. On mangeait à moindre coût dans les restaurants de l’Ucad. Pour un étudiant, surtout non boursier, c’est très difficile de vivre hors du campus social » s’est désolé Ousseynou Ndong.





Les présidents des Amicales portent encore le combat. Des discussions se tiennent entre les autorités universitaires et les délégués des étudiants. « Nous allons continuer notre plan d’actions pour la réouverture du campus. Nous allons dans les jours à venir faire d’autres actions » a prévenu Alla Kane, président de la Flsh.