UCAD : Vers une journée "Université morte" le jeudi 30 novembre

Le bras de fer continue entre le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (SAES) et les autorités qui campent sur la fermeture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



En soutien aux étudiants qui réclament l'ouverture de l’UCAD ainsi que la reprise des cours en présentiel, les professeurs membres du SAES enclenchent la vitesse supérieure, après l'échec de leur rencontre avec leur ministre de tutelle la semaine dernière.



En effet, ce syndicat vient de décréter une journée « Université morte », le jeudi 30 novembre 2023, avec cessation de toutes les activités pédagogiques (cours, soutenances, délibérations y compris pour les formations payantes) et l'arrêt de toute participation à des activités administratives et réunions.



Dans la même foulée, les enseignants invitent toutes les universités du Sénégal à se mobiliser massivement pour la marche nationale prévue le jeudi 30 novembre 2023 à 10 h à l'UCAD, pour la sauvegarde de l'université publique, tout en rappelant que le mot d'ordre d'arrêt des cours « dispensés en ligne » construit sur le modèle de l'enseignement en présentiel reste en vigueur.