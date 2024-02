UGB : Les étudiants suspendent leur mot d'ordre au moment où tombe une mauvaise nouvelle

Malgré la triste nouvelle annonçant le décès de l’étudiant Prosper Célestin Senghor, qui a finalement succombé à ses blessures, ce mercredi matin, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis a décidé de mettre fin à son mot d’ordre de cessation de toutes les activités pédagogiques. La Cesl motive sa décision en expliquant que le combat ne peut être mené qu'à l’Université Gaston Berger.





« C'est avec un cœur meurtri que nous avons reçu cette information. Ce qui nous fait encore plus mal, c'est l'attitude des autorités de l'UGB qui, au lieu de prendre leurs responsabilités face à cette situation, ont tous déserté le campus. C'est pourquoi, dans une démarche très réfléchie de la coordination des étudiants de Saint-Louis, pour éviter que demain l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ne soit fermée, la Cesl très responsable a décidé de suspendre son mot d'ordre de cessation d'activités pédagogiques. Nous rappelons aux camarades qui sont chez eux de revenir ici au campus, car le combat ne se mènera jamais ailleurs, mais ici à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis », a indiqué le président de séance par intérim, Sambayel Sow.





Toutefois, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis a entrepris des démarches auprès des organismes étrangers pour que justice soit rendue à Alpha Yero Tounkara.