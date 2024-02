UGB : un comité de crise créé pour…

Réuni en séance extraordinaire suite au décès de l’étudiant Alpha Yéro Tounkara, survenu lors des affrontements avec les forces de défense et de sécurité (Fds), le Conseil d’administration (CA) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) annonce la création d’un comité de crise.



« La mise en place du comité de crise en rapport avec le Recteur, les représentants des étudiants, le Personnel administratif, technique et de service (Pats), le Personnel d’enseignement et de recherche (Per), vise, entre autres, à créer les conditions d’un retour à la paix dans l’espace universitaire », souligne le communiqué parcouru par le Soleil.



Repris par le journal, Dr Mabouba Diagne, président du CA, qui exige que la lumière soit faite dans la mort de l’étudiant, y lance également « un appel à tous les membres de l’UGB »!pour « une union sacrée » autour de « la préservation de la sécurité des personnes et des biens dans l’espace universitaire ».