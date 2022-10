UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY : L’EAU COULE A FLOT DANS 3 DES 5 CAMPUS

L’eau coule des robinets des campus sociaux de l’Université de Bambey. Cette phrase résume la réaction de Moustapha Guèye, Directeur du Centre des œuvres universitaires et sociales de l’Université de Bambey par rapport à la supposée coupure d’eau dans cinq campus.





Ils sont répartis entre Diourbel, Bambey, et Ngoundiane. "Dans les trois campus qui regroupent les sites de Diourbel, le campus 2 de Bambey et l'ISFAR de Bambey, le CROUS a développé un système autonome d'exploitation, de stockage et de distribution d'eau. Ainsi, ces différents campus ne font pas appel aux services de l'opérateur de gestion du patrimoine la SONES, ni aux services de l'exploitant SEN'EAU », a informé Moustapha Guèye. Selon, ce dernier, des solutions développées par le Crous assurent une disponibilité de l’eau en quantité et qualité.







Par contre, c’est seulement au seul campus 1 de Bambey de l’Université de Bambey qui dépend de la Sones et de SEN’EAU pour son approvisionnement.





« Aucune relation directe ne lie ces deux structures au CROUS de Bambey. D'ailleurs, le CROUS de Bambey n'a jamais reçu de factures d'eau émanant de la SEN'EAU. La consommation d'eau de ces deux campus est prise en charge par l'Université de Bambey qui est un autre établissement public autonome diffèrent du CROUS de Bambey" a ajouté Moustapha Guèye. Il a rassuré d’ailleurs que l’Université de Bambey a entrepris une démarche pour solder des factures impayées.