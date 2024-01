Université Amadou Makhtar Mbow : le recrutement d’une prof fait polémique

Tafsir Mamour Bâ est dans tous ses états. Ce vacataire au département Lettres modernes de l’UCAD crie au scandale après le choix du titulaire du poste d’enseignant-chercheur en Littérature française, spécialiste du 16e siècle, pour l’université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio. Un appel à candidatures a été lancée et il avait postulé. Mais à l’arrivée, le choix a été porté sur quelqu’un qui, selon lui, n’est pas taillé pour l’emploi.



«À la surprise générale, la candidate qui est proposée au recrutement ne répond même pas le profil du poste. Elle est titulaire d’un doctorat en littérature française du 17e siècle», pointe Tafsir Mamour Bâ dans une lettre ouverte consultée par Bés Bi. Ce dernier, qui se décrit spécialiste de la littérature française du 16e siècle, accuse le comité de sélection d’avoir pris une «décision scandaleuse». «C’est honteux, injuste et scandaleux dans un milieu comme l’université où le mérite et la compétence doivent primer», martèle-t-il.



Faute d’avoir pu recueillir la réaction officielle de l’université Amadou Makhtar Mbow, Bés Bi s’est contenté d’une «source bien informée». Cette dernière assure que «tout s’est déroulé dans la transparence».



Tafsir Mamour Bâ ne l’entend pas de cette oreille. Il a déposé un recours sur la table du recteur de l’université implantée à Diamniadio et n’écarte pas de saisir la Cour suprême.