Université Cheikh Ahmadou Bamba de Touba : Polémique autour de la contribution de l’Etat

La contribution de l’Etat dans l’université de Touba a fait l’objet de polémique entre le ministre des Finances et du Budget et le député Cheikh Thioro Mbacké. Ce dernier a souligné que « l’université Cheikh Ahmadou Bamba, qui est une initiative du khalife général, devrait être appuyée par l’Etat. Malheureusement, regrette le parlementaire, on ne sent pas sa contribution si on déduit la participation du chef de l’Etat en tant que disciple de Touba ».





En réponse, le ministre Mouhamadou Moustapha Ba a expliqué que c’est lui-même qui a écrit à la douane et aux impôts le 20 novembre pour leur demander à combien s’élève l’exonération et ces derniers lui ont répondu qu’il s’agit de 2 milliards FCFA. « J’ai la lettre et les détails ».