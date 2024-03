Université de Bambey : Une grève de 48 heures décrétée pour dénoncer la pénurie d'eau et les coupures d'électricité

Université de Bambey : Une grève de 48 heures décrétée pour dénoncer la pénurie d

Les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey ont décrété une grève de quarante-huit heures et deux journées sans tickets de restaurant. La coordination des amicales de ce temple du savoir a pris cette décision pour dénoncer la pénurie d'eau et les coupures d'électricité au sein de l'UADB. Oumar Mahawa Sène et ses camarades exigent de meilleures conditions d'études.