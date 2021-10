Université de Matam : Démarrage prévu en octobre 2024

L'université Souleymane Niang de Matam va démarrer à partir d'octobre 2024. C'est ce qui a été retenu à l'issu d'un CRD organisé ce vendredi 29 octobre à Matam. La tutelle pédagogique sera assurée par l'Université Cheikh Anta Diop jusqu'à ce que l'université de Matam soit en mesure de se prendre en charge, rappelle le ministre de l'Enseignement supérieur Cheikh Oumar Anne. Le recteur de l'Ucad a présenté, à l'occasion, les propositions du comité pédagogique mis en place à cet effet.



Il a été retenu que l'université aura 4 sites : Matam/Ourossogui, Thilogne/Agnam, Kanel et Ndioum.

S'appuyant sur les propositions du comité, le ministre de tutelle a estimé qu'il est plus pertinent d'avoir une université multi-sites, plutôt qu'un seul site qui, d'après lui, crée plus de problèmes qu'il n'en résout. De l'avis du recteur de l'Ucad, ça permet de capitaliser sur les expériences des universités et éviter les erreurs commises.



Selon Pr Ahmadou Aly Mbaye, l'université de Matam aura 5 écoles à la place de facultés, en rapport avec les deux orientations majeures, à savoir la valorisation des savoirs locaux et des potentialités locales.



"Nous voulons un mélange des traditions facultaires et des écoles de génie. Ça veut dire qu'il faut que les apprenants puissent sortir à chaque étape, chercher de l'expérience et revenir au besoin. Les études montrent que les étudiants qui gagnent de l'expérience pratique avant de revenir sont toujours plus mûrs et plus performants que ceux qui terminent le cursus", souligne Ahmadou Aly Mbaye.



C'est aussi l'occasion de faire de la pédagogie inversée à la place de la pédagogie dirigée pour avoir à la fin non pas des produits assistés, mais des produits finis.